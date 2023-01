Dayana Jaimes rompió en llanto ante homenaje que Carlos Vives le hizo a Martín Elías

La viuda no contuvo las lágrimas al escuchar ‘10 razones para amarte’ durante el cierre de la edición 51 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Carlos Vives decidió hacer el sentido homenaje después de enterarse de que uno de los sueños de ‘el Terremoto’ era cantar junto él.

“No sé cómo me hubiera gustado que tuvieras la confianza y me hubieras dicho que querías grabar conmigo. Hoy que me lo dicen, me pongo a pensar por qué no me dijiste nada. Pero bueno, realmente ya nada importa, así que yo, yo te voy a cumplir. Yo quiero grabar contigo, vamos a grabar junto”, se escucha decir a Vives, al iniciar su presentación, en un video que circula enredes sociales y, al parecer, fue grabado por El Heraldo.

El samario logró hacer un dueto con Martín Elías, fallecido en abril de 2017, gracias a un programa tecnológico que le permitió mezclar sus voces.



Ante las palabras de Vives y la canción de fondo de que Marín de había dedicado a su ‘Mona linda’, Dayana Jaimes no aguantó la nostalgia y expresó su agradecimiento.



