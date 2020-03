Dayanara Torres y un emotivo video con buenas noticias sobre su lucha contra el cáncer

La ex Miss Universo anunció que tras terminar su tratamiento de melanoma, los exámenes salieron negativos.

Dayanara Torres, que llevaba poco más de un año enfrentando esta batalla, anunció la buena noticia en “estos momentos difíciles que estamos viviendo” por emergencia mundial del COVID-19 y les agradeció a sus seguidores por los buenos deseos y las oraciones.

“Me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto”, expresó.

