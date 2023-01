DC Comics ya no publicará una historia de Jesucristo con un superhéroe

‘La segunda venida’, título del cómic que planeaba lanzar en marzo, al parecer no verá la luz tras una campaña que calificó la obra de blasfema.

En ‘Second Coming’, su nombre en inglés, Dios envía a Jesucristo de regreso a la Tierra y se une a un superhéroe llamado Sun-Man, que se supone debe ayudarlo a endurecerse.

El cómic no será publicado por Vertigo, una unidad de DC Comics, según una fuente cercana. La compañía, que posee los derechos de Superman, Batman y Wonder Woman, se negó a hablar del tema.

En una entrevista con el sitio web Syfy Wire, el autor de la serie, Mark Russell, dijo que la firma le había pedido que realizara cambios importantes a la historia por una campaña que supuestamente recolectó más de 234.000 firmas y buscó el retiro de la serie por ser blasfema. Él se negó a dicha solicitud.

La campaña de firmas comenzó después de la publicación en enero de artículos sobre la serie en los sitios web de Fox News y Christian Broadcasting Network, que fue fundada por el televangelista Pat Robertson.

"‘Second Coming’ es más blasfemo que bíblico", escribió Emily Jones, productora de CBN, el 8 de enero.

"Creo que los fundamentalistas y críticos religiosos que intentan detener ‘Second Coming’ no están interesados ​​en proteger a Cristo sino en su capacidad para controlar su narrativa", dijo Russell a Syfy Wire.

"Probablemente sospechan que no es Cristo quien está siendo parodiado, sino a ellos mismos y cómo han torcido sus enseñanzas de misericordia para convertirla en una herramienta egoísta de los poderosos", agregó.

El autor de esta historia señaló que DC Comics y Vertigo acordaron renunciar a los derechos de ‘Second Coming’ y busca que sea publicada por otra compañía.