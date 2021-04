De actuar en 'Juego de Tronos' a cantar con la artista colombiana Elsa y Elmar

Jacob Anderson, actor que interpretó a Gusano Gris en la famosa serie de 'Juego de Tronos' tiene otra faceta: la música.

Ahora el cantante y actor eligió a la artista colombiana Elsa y Elmar para cantar a dos voces en una de sus canciones. Noticias Caracol habló con los artistas.

En su nueva faceta musical, el actor británico se identifica como ‘Raleigh Ritchie’ y se mueve en el género del soul y el R&B.

Hace unos meses conoció la música de la colombiana Elsa y Elmar; entonces, la contactó para unir sus voces y ritmos.

“Está es una canción del disco de Raleigh, que ya había salido, y a mi me escribieron proponiéndome hacer parte de un remix. Me mandaron opciones de las canciones y esta me encantó”, manifestó Elsa y Elmar.

“Me enviaron parte de su música y me gustó mucho, obviamente estaba en un idioma diferente al que hablo, pero supongo que la música puede trascender el idioma (...) y siento que somos muy similares, tenemos un enfoque muy claro de cómo nos gusta escribir canciones”, expresó Raleigh Ritchie.

Una alegría para Elsa, que es catalogada como una de las promesas de la música latina. Ella explica que si escucha una canción y sabe que hacer ”creativamente” la acepta de inmediato.

Sobre los músicos colombianos más famosos, el cantante británico indicó que el que más le gusta es J Balvin.

“Me gusta mucho J Balvin. Creo que es genial, me gustan todo tipo de canciones. Me gusta la música que se puede sentir y escucharla, aunque no entendía el idioma, pero sí me gustan todas las canciones, estoy inspirado por mucha gente”, declaró Raleigh Ritchie.

Acerca de su experiencia en la superproducción de ‘Juego de Tronos’, Anderson destacó que hizo muchos amigos y tuvo que hacer muchas cosas que nunca pensó cómo aprender a hacer fuego giratorio e ir a lugares muy hermosos.

“Fueron como unas grandes vacaciones de siete años”, afirma.

Recientemente, Raleigh Ritchie se convirtió en padre, por lo que va a destinar la mayor parte de su energía a cuidar a su hijo en lo que el indicó como “el proyecto más importante de todos”.

Por otro lado, Elsa y Elmar firmó el año pasado con una disquera en México y se encuentra trabajando mucho en su nuevo disco.