De Barranquilla para el mundo: Sofía puso a bailar a todos en La Voz Kids con su alegre canto

Noche a noche, niños talentosos de Colombia enamoran y sorprenden a los entrenadores de La Voz Kids , el programa más visto en la televisión del país. Esta vez la que puso a bailar a todo el mundo fue Sofía Arévalo, una barranquillera que pasó la audición a ciegas.

“Desde que nací, mis papás me ponían música y mi mamá decía que yo me movía. Empecé a fortalecerlo desde los 7 años cuando me inscribieron en Bellas Artes”, contó la pequeña.

Además, dejó un mensaje inspirador para otros niños que están buscando alcanzar todos sus objetivos: “Siempre tienen que luchar por cumplir sus sueños. También es bueno escribirlos porque cuando los cumplan es una manera de recordar que desde pequeños los tienen”.

Al final, todos los entrenadores voltearon sus sillas, pero Sofía Arévalo escogió el equipo de Nacho, que le agradeció: “Para mí eres una concursante sumamente importante. Valoro tu talento. Espero que Barranquilla se sienta orgullosa”.

