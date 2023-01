De cantante a actor: Reykon participará en dos series de Netflix

El artista recibió la propuesta durante la grabación de una película colombiana en la que participó recientemente.

Aunque Reykon no puede dar muchos detalles de la cinta, se conoce que compartió set con actores de la talla de Carmenza Cossio, la madre de Estelita en ‘Loquito por ti’, y Germán Quintero, quien interpretó a Guillermo Cano en la serie ‘Escobar el patrón del mal’.

Publicidad

“Decir si me ha ido bien o mal… no sabría, pero ya me resultaron dos nuevos papeles o sea que no lo hicimos tan mal (risas)”, contó Reykon a Noticias Caracol.

Pese a su éxito como actor, el antioqueño aclaró que no va a dejar de cantar, incluso dijo que el próximo 31 de mayo va a estrenar un sencillo con Maluma llamado ‘Latina’.

Publicidad

“Yo hice una película hace dos años y cuando estábamos allá me llegaron un par de invitaciones más para dos series que van a salir en Netflix”, relató el intérprete de éxitos como 'La santa' y 'Señorita'.

Pese a que el cantante está feliz con su nueva faceta como actor no compartió más información, pues así se lo solicitaron.