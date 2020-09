De cantante a imitador: Llane estará en el reality ‘Tu cara me suena’ en EE. UU.

Ya las estrellas participantes de ‘Tu cara me suena’, Estado Unidos, están listas para transformarse en los iconos musicales de todos los tiempos, entre ellos un talentoso cantante paisa.

“Les cuento que voy a estar en un elenco de ‘Tu cara me suena’ aquí en Estados Unidos. En este programa me toca personificar algún ídolo de la música, me toca cantar como esa persona”, contó Llane.

Llane, competirá contra actores y cantantes como Sandra Echeverría, Chantal Andere, Pablo Montero, Francisca Lachapel, ‘El Dasa’ y Gabriel Coronel, Melina León.

Para Llane es cumplir un sueño. Desde niño ama disfrazarse.

"Yo toda la vida me he disfrazado, desde que estaba pequeño, así que la vida me está dando la a oportunidad de hacerlo aquí de otra manera”, destacó el cantante, exintegrante de Piso 21.

Su mayor reto ahora será manejar el acento paisa. Entre los jurados que decidirán si 'Tu cara me suena' están Jesús, vocalista de Reik, y Kanny García.

