De cantar en los buses a enamorar a los jurados de La Voz Senior: esta es la historia de don Nelson

Este martes, 13 de septiembre de 2022, empezó La Voz Senior , el programa del Canal Caracol que resalta a los adultos más talentosos de Colombia. Los entrenadores Kany García, Andrés Cepeda y Nacho ya se empezaron a enamorar de su forma de cantar y sus historias.

Uno de los participantes que enamoró con su talento y causó lágrimas con su historia fue Nelson de Jesús, de 72 años.

Él interpretó el icónico tema ‘En el juego de la vida’. Al escucharlo, Nacho y Kany giraron sus sillas.

Pero, además de su talento, también sorprendió su historia, que está marcada por las ganas de superación, la falta de oportunidades, la lucha por las comunidades y desplazamiento forzado.

“Me convertí en un líder comunal. Había problemas de inseguridad y se me vino la tormenta. Comenzaron a amenazar a mi compañera, a mis hijos, a mí mismo. Me dijeron que si seguía ahí me asesinaban. Para mí es triste. Yo vivo solo en una pieza, pago arriendo”, contó.

Su única opción fue subirse a los buses a cantar: “Me conseguí para comprarme unas maracas y me subí a una buseta. A mí la vergüenza no me dejó, no fui capaz. Al otro día hice lo mismo, me paré al frente de los pasajeros, pero empecé a cantar y cuando terminé la gente me aplaudió. Ahí me pude dar cuenta de que tenía talento”.

No dudó en mencionar palabras de agradecimiento para La Voz Senior: “Agradezco enormemente al Canal Caracol por este magno programa, que me ha brindado esta oportunidad. Gracias al padre de la gloria por habérmelo permitido. Gracias por esta gran satisfacción de ubicarme al frente de tan extraordinarios artistas”.

Al final, don Nelson se integró al equipo de Kany García. No se pierda todas las noches los emotivos capítulos de La Voz Senior en el Canal Caracol.