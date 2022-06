De Colombia para el mundo: el joropo retumbó en Nueva York

Por primera vez se promociona el Torneo Internacional del Joropo en Nueva York . Hasta el icónico Times Square llegó una delegación del Meta, que deleitó a los neoyorquinos con lo mejor de la música de los Llanos Orientales.

Walter Silva, artista llanero, habló sobre la importancia de mostrar al mundo el folclor colombiano: “Es un momento histórico para la música llanera. Que el joropo esté en una de las pantallas de uno de los lugares más visitados del mundo es un mensaje que le estamos dando no solo a Colombia y a Venezuela, sino al mundo. El joropo cautiva por donde se le mire”.

Los transeúntes se agolparon para disfrutar del zapateo y las ingeniosas coreografías.

“Me emociona, casi se me salen las lágrimas, me tocó respirar para que no se salieran. Me puse mi sombrero, mi poncho y aquí estoy con ustedes”, manifestó Óscar Sierra Mayorga, llanero residente en Nueva York.

Lo que se vivió en el Times Square es apenas un abrebocas de lo que será el Torneo Internacional del Joropo, que se celebrará el próximo agosto.

“Estar aquí en Wall Street, en Nueva York, haber estado en Washington, Miami, México, representa un orgullo infinito”, indicó el Cholo Valderrama, artista llanero.

El lanzamiento de esa fiesta de los llaneros se realizará en la Cinemateca Nacional de Ciudad de México.