“¡No puedo creer que me lo hayas dicho así!”, le dijo la actriz a Sebastián Caicedo después de gritar sin duda “¡sí me quiero casar contigo!”.

El actor, que lleva 10 años de noviazgo con la protagonista de ‘Sin tetas sí hay paraíso’, le hizo la propuesta con una llamada.

“No me quiero volver a distanciar de ti ni por trabajo ni por nada”, le dijo Sebastián tras oír el “sí”.

El momento fue compartido por la actriz a través de las redes sociales.