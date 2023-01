¡De mal en peor! Película de Kevin Spacey ni siquiera recauda 1.000 dólares en su estreno

La cinta tuvo una taquilla de 618 dólares en su primer fin de semana. Sin embargo, cabe señalar que solo se proyectó en 11 salas de cine.

Las acusaciones por acoso sexual le han salido muy caras a Kevin Spacey. Primero, fue despedido de la galardonada serie de Netflix ‘House of Cards’ -producción en la que interpretaba al personaje principal, el presidente Francis Underwood-. Luego, Ridley Scott lo eliminó completamente de su película ‘Todo el dinero del mundo’ y lo reemplazó con el oscarizado Christopher Plummer. Ahora, el ganador del Óscar a mejor actor en 1999 -por su papel como Lester Burnham- ha sido rechazado por el público estadounidense.

El último filme de Spacey, ‘Billionaire Boys Club’, se ha convertido en uno de los peores estrenos de la historia de Hollywood, apenas recaudó 618 dólares en su primer fin de semana en carteleras.

Es necesario precisar que el filme solo fue proyectado en 11 salas de Estados Unidos, ya que previamente se había hecho un lanzamiento a través de servicios ‘on demand’. No obstante, ni así se suaviza el estrepitoso fracaso ya que en ninguna de los cines se llegó a superar la media docena de espectadores.

"Estrenar la película en los cines no es una decisión fácil o insensible, pero defendemos darle al reparto, así como a los cientos de miembros del equipo que trabajaron en la película, la oportunidad de ver que el producto final llega al público", señaló Vertical Entertaiment, la distribuidora del filme, frente al descalabro en la pantalla grande.

Lo más curioso es que Spacey solo tiene un rol de reparto en este filme que es protagonizado por actores de la talla de Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts y Billie Lourd.