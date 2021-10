“De mi familia me encargo yo, de las pu*#@ la vida”: Wanda Nara sigue su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara , modelo y esposa del futbolista Mauro Icardi, reveló que no terminó su relación con el jugador del PSG luego de descubrir que este intercambiaba mensajes comprometedores con la actriz China Suárez.

En las últimas horas, Wanda Nara compartió una historia en su cuenta de Instagram con un collage de fotos al lado del futbolista y un contundente mensaje.

“De mi familia me encargo yo, de las pu*#@ la vida misma. Fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas”, escribió la modelo argentina.

Wanda Nara sigue su relación con Mauro Icardi - foto tomada de Instagram.

Se presume que ese mensaje fue enviado a China Suárez, la actriz que intercambió comprometedores mensajes con Mauro Icardi.

La novela de Icardi con Suárez llegó a un extremo tal que salpicó a Rodrigo de Paul, mediocampista de la selección Argentina y del Atlético de Madrid.

Hace un par de días, Olé publicó un artículo en el que De Paul expresó su malestar por los rumores que también lo vinculan con la China Suárez. Cabe destacar que el centrocampista es pareja, desde hace más de 11 años, de Camila Homs.

“Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi mujer, que se come este agarrón. Espero que pase esta estupidez”, dijo el futbolista argentino.