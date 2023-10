¿De qué murió Matthew Perry, actor que dio vida a Chandler Bing en la serie Friends?

El actor Matthew Perry , conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie Friends, falleció este sábado 28 de octubre, a los 54 años, adelantaron varios medios estadounidenses.



El periódico Los Angeles Times señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Las autoridades acudieron a su domicilio y allí lo encontraron inconsciente, señala el diario.

"No había señales de ningún hecho delictivo", añade el periódico, que afirma que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios" está investigando la muerte.

¿Quién era Matthew Perry?

Sin lugar a duda, lo que mandó a Matthew Perry al estrellato fue su papel de Chandler Bing en la exitosa y recordada serie Friends, una comedia de los años 90 's que duró 10 temporadas. Con su carisma y talento, se convirtió en uno de los personajes favoritos de los televidentes.

Los fanáticos de la serie alrededor del mundo lo recuerdan por sus líneas y diálogos, que quedaron en la inmortalidad luego de su partida.

Aunque Friends no fue su única aparición estelar, él ya había participado en programas de televisión como Boys Will be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Home Free, entre otros.

Sin lugar a duda, la comedia era lo suyo: actuó en películas como Fools rush in, Three to tango, The kid, entre otras. Quizás su papel más recordado en los últimos años fue el que interpretó en 17 otra vez, una comedia en la que actuó al lado de Zac Efron.

Mientras realizaba estelares en películas y series, Matthew Perry sufría por fuera de las pantallas de una adicción al alcohol y las drogas. Incluso, trascendió que mientras grababa Friends entraba y salía de procesos de rehabilitación.

Aunque parecía que había dejado las drogas, en 2022, en medio de una reunión con el elenco de Friends, sus fanáticos se preocuparon por su estado, pues hablaba de forma extraña y parecía no estar del todo lúcido.

Además de esta situación, también acarreó problemas de salud. Uno de los más graves fue una perforación gastrointestinal, que lo llevó al quirófano de emergencia.

