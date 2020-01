¿De rapera a política? Cardi B reveló que quiere ser congresista de EE. UU.

Dijo que podría ser una gran candidata si estudia y se concentra en sus aspiraciones. Quienes la siguen no dudaron en respaldarla.

“Creo que quiero ser política. Realmente amo al gobierno”, afirmó la cantante estadounidense de 27 años.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

Cardi B también dijo que tiene muchas ideas por exponer, por lo que “solo necesito un par de años de escuela y puedo sacudir la mesa”.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .

— iamcardib (@iamcardib) January 13, 2020