“De regalo pedía libretos”: la historia del niño que interpreta a Luchito en ‘La Gloria de Lucho’

Se llama Gabriel Piñeros, tiene 11 años y con su talento ha logrado enamorar a miles de colombianos.

¿Cómo descubrió que quería ser actor?

“Desde que tengo 4 años. Mi madre trabajaba en un teatro y me traía cuando no tenía con quién dejarme. Yo venía, veía las obras, los camerinos, a los actores. A mí me encantaba. Yo lo único lo que pedía de regalo a los 5 años era un libreto, un personaje y me lo dieron”.

Gabriel logró participar en las obras 'La Granja' y 'Sin alas para volar'.

¿Cómo le llegó el personaje de 'Luchito'?

"Me dicen que vaya y presente un casting. Yo me preparé y me preparé. Hice la escena y salió bien".

¿Cuál fue el truco para quedarse con el papel?

"Sentir la carga que sentía el personaje en ese momento, liberarla y hacerlo"

¿Cuál fue la escena que más le tocó el corazón?

"La escena en la que Lucho se escapa de la casa. Todos los tres actores que participamos en esa escena pues nos llenamos de carga y salió tan bien la escena que te lo juro que se rompió un cristal".

Gabriel Piñeros es consciente que "lo más esencial de un niño es que lo dejen vivir su infancia y que lo repriman es bastante feo porque puede llegar a terminar siendo una persona violenta".

