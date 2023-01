De top model a dormir en la calle: la historia de Nastasia Urbano, a quien el amor la dejó sin nada

Era tan cotizada que trabajaba 20 días al año y ganaba un millón de dólares, pero el hombre del que se enamoró la dejó en la ruina.

Gracias a su imponente mirada y sus delineados labios, Nastasia Urbano conquistó los lentes de más de un fotógrafo y se convirtió en referente de la moda en la década de los años 80 en España, parte de Europa y América.

A sus 20 años, Nastasia ya había aparecido en la portada de revistas como Vogue Europa y había firmado con la agencia de modelos Ford en Nueva York, EE. UU.

“Hice todas las revistas, fui amada por todos. Me dieron un millón de dólares al año por solo 20 días de trabajo, por tres o cuatro años”, contó Urbano en entrevista El Periódico de Cataluña.



Llegó, incluso, a codearse con prominentes personalidades de la época.

“Estaba cenando un día con Jack Nicholson, al día siguiente con Andy Warhol o incluso con Roman Polanski. Estuve en fiestas con Melanie Griffith, Don Johnson y Simon y Garfunkel”, añadió.

Recordó que hasta estuvo a punto de “ir a la boda de Madonna con Sean Penn porque David Keith fue invitado y estaba saliendo con él en ese momento, pero ese día nos levantamos con una resaca y no podíamos levantarnos”.



Advertisement

La ex top model aseguró que después conocer al hombre con el que se casó y tuvo hijos, su carrera se acabó.

“Él pagó todo con mi dinero. Solo dos días después de conocerlo quería que comprara un BMW y yo, como una tonta, firmé un cheque. Estuve enamorada”, dijo.

Señaló que luego de esa “tormentosa relación” solo se quedó “sin nada más que la ropa que llevaba puesta”.

Tras declarar en bancarrota regresó a Barcelona, donde pasa sus noches en las calles y duerme en las entradas de los bancos.

“Quiero vivir, no solo sobrevivir. Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se ha ido, todos se van y no me sorprende”, resaltó.



Al conocerse qué había pasado con Nastasia, varios de sus antiguos colegas han salido a ayudarla y ha podido reponerse.

“Quiero que mis hijos me vean bien. Quiero recuperarme como persona y estar bien, para que puedan estar orgullosos de mí”, finalizó.

Nastasia, con 57 años, es considerada el rostro emblema del perfume Opium de Yves Saint Laurent.