Deadpool y su irreverencia logran debut con cifra récord en EE.UU.

La cinta de superhéroes "Deadpool" dominó en su debut la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, llegando a la cifra récord de 135 millones de dólares, según datos provisorios publicados este domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.

Protagonizada por Ryan Reynolds, que interpreta a un personaje de Marvel Comics, el film consiguió el mejor comienzo "en el mes de febrero de una película clasificada R (no recomendada para menores de 17 años)", según Paul Dergarabedian, analista de comScore.

Además, Dergarabedian espera que este fin de semana largo en Estados Unidos, la película llegue a los "150 millones en ingresos".

Muy por detrás, en segundo lugar, se encuentra "Kung Fu Panda 3". La tercera parte de las aventuras del simpático panda Po obtuvo 19,7 millones de dólares y suma 93 millones desde su estreno la semana pasada.

Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Bryan Cranston y el oscarizado J.K. Simmons son los encargados de poner voz a la película.

En el tercer puesto, otro estreno. "Cómo ser soltera", comercializada en España como "Mejor... solteras", una comedia sobre la vida en solitario en Nueva York, protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson y Leslie Mann.

En su primer fin de semana, que coincidió con el de San Valentín, se hizo con 18,8 millones.

"Zoolander 2" se quedó en el cuarto lugar en su estreno con 15,7 millonesde dólares recaudados.

Protagonizada, dirigida y co-escrita por Ben Stiller, la comedia se sumerge en el mundo de la moda de la mano de Penélope Cruz y Owen Wilson.

En quinta plaza, "El Renacido", la última cinta del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ganó 6,9 millones de dólares. El film encabeza la carrera por los Óscar con 12 nominaciones, entre ellas Mejor película, mejor director y mejor actor para Leonardo DiCaprio.



Las diez películas que lideran la taquilla

1. "Deadpool" 135 millones



2. "Kung Fu Panda 3" 19,7 millones

3. "Cómo ser soltera" 18,8 millones

4. "Zoolander 2" 15,7 millones

5. "El Renacido" 6,9 millones

6. "Hail, Caesar!" 6,6 millones

7. "Star Wars: El despertar de la Fuerza" 6,2 millones

8. "The Choice" 5,3 millones

9. "Ride Along 2" 4,1 millones

10. "The Boy" 2,9 millones