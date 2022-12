Dejan sin efecto sentencia contra Mel Gibson por violencia doméstica

Gibson optó por nolo contedere (no se declaró ni culpable ni inocente) en el 2011 ante la acusación de un delito menor de violencia de pareja contra su ex novia Oksana Grigorieva. El actor fue condenado a tres años de libertad condicional, a someterse a tratamiento por violencia familiar y a dos días de servicio comunitario.

El también director ganador de un Oscar completó las condiciones de su sentencia después de un año.

Gibson fue acusado de golpear a Grigorieva durante una pelea en enero del 2010, aunque ella no reportó el incidente a las autoridades sino hasta varios meses después. En ese momento, la pareja libraba un duro enfrentamiento por la patria potestad de su pequeña hija.