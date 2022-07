Dejó sus estudios para ser albañil, pero no renunció a la vanidad: “Piensan que debo ser modelo”

Francesca Hawley es una joven de 18 años que dio un drástico giro en su vida al dejar sus estudios para perseguir un sueño, ser albañil. Afirma que en ocasiones no le creen cuando dice que cambió los libros por ladrillos.

“La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, explica Francesca sobre la reacción de las personas cuando les revela su elección de vida.

En su padre encontró el mejor aliado, no solo porque la entendió, sino que la guio en ese camino. De hecho, el hombre de 52 años es su mentor: “Es un jefe increíble, muy comprensivo y servicial, aunque si hago algo mal, me meteré en los mismos problemas que los demás”.

A pesar de la rudeza del trabajo, que exige moverse entre la tierra, el cemento y otros materiales, ella no renuncia a su vanidad. Los días laborales se pone las botas y ropa vieja, como cualquier albañil, y cuando quiere verse bella recurre a los vestidos y prendas de colección.



De hecho, explica que se arregla las uñas y procura usar guantes para que la manicura le dure.