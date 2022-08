Del ‘Desafío The Box’ a las líricas: exparticipante Tarzán lanza su carrera musical como rapero

Atrás quedó el Tarzán que los colombianos conocieron como un fuerte deportista en el ‘Desafío The Box’, pues ahora lo verán rapeando, un talento que desde pequeño quiso explorar.



“Donde mi papá, pues (allá) me iba todas las vacaciones, allí escribía mis canciones. Es un lugar donde uno está tranquilo, libre, donde uno piensa y tiene claridad de las cosas”, expresó Andrés Alfonso Miranda, el Tarzán del Desafío The Box.

Con su primera canción, ‘Yo no soy de aquí’, quiere contar su historia de vida que nace en Chiriguaná, departamento de Cesar.

“Desde mis letras estoy transmitiendo a la gente lo que soy y los voy a transportar allá a Chiriguaná, donde estuve y tengo muchas composiciones que ahora las voy a hacer realidad”, agregó el ahora rapero.

Precisamente, en dicho municipio caribeño, Andrés Alfonso Miranda dará un concierto de lanzamiento acompañado de unos cuantos artistas.

“El evento es el 20 y 21 de agosto, es un concierto donde habrá grupos de baile mostrando sus shows y una exhibición de baile de raperos profesionales a nivel nacional e internacional”, afirmó Tarzán.



Andrés Alfonso Miranda también es bailarín de breakdance y es creador de la fundación Chiriguadance, que promueve la cultura de la danza.

“Promueve los valores hacia el medio ambiente. La tengo desde el año 2019, antes de entrar al ‘Desafío’, tenía más de 100 jóvenes que danzaban en el municipio de Chiriguaná por medio de mi influencia”, expresó.

Asimismo, Tarzán está escribiendo sus memorias.

“Estoy escribiendo el libro que se llama ‘El defensor del ecosistema’, es por el cual me denominan Tarzán, una historia de fantasía que quiere unir a los humanos con la naturaleza”, agregó.

Tarzán, un artista integral que por ahora se mostrará con la fuerza de grandes versos en el hip hop.