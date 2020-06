Del reguetón a los boleros: Llane le apuesta a otros géneros musicales

Ahora Llane le apunta a cantar boleros, con ‘Como antes’, un tema romántico y con mucho flow.

“Hay muchas relaciones que hoy en día, están muy desconectadas y es momento también de unir, de recordar qué es lo importante”, contó el artista.

Para Llane, un bolero es recordar la relación de sus padres que ya no están. Es trasladar su corazón a su niñez en Sabaneta, Antioquia, cuando su papá escuchaba la música de Andrés Cepeda.

“Mi papá murió cuando yo tenía 12 años y me acuerdo de mi papá escuchando a Cepeda cantar ‘Me voy’ y desde ahí empecé a escuchar a Armando Manzanero”, recordó.

Como antes lo compuso hace ya casi dos años, pero jamás imaginó, por cómo se mueve la industria de la música, que lo grabaría y menos que sería en desde su casa y con un celular.

“Es nostalgia, es una nostalgia positiva, ese final… por eso lloro, porque me hace ver victorioso de lo que he podido lograr y a pesar de que todavía me falta mucho siento que soy un ganador”, destacó el cantante.