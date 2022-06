Delicada acusación: Andrea Noceti dice que Marlon Moreno le dio un puño en la cara

Andrea Noceti, que actuó en producciones como ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ y que ahora está alejada de la televisión, contó al programa ‘Se dice de mí’ del Canal Caracol que su compañero de set, Marlon Moreno, le dio un puño en la cara.

“Yo no fui ni a Medicina Legal, yo no hice nada, yo no lo demandé, simplemente le puse una caución”, dijo al recordar ese momento.

Según Andrea Noceti, no entendía por qué el parecía tener “algo contra mí. No me hablaba, estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones”.

“Entonces un día yo le dije: ‘Marlon, ¿qué es lo que te pasa conmigo? Porque ya ni me hablas y es un poco incómodo’, porque éramos pareja en la novela. Entonces me dijo ‘no, es que tú te crees reinita, crees que tienes corona…’, no sé todo lo que me dijo porque además yo entré en shock en ese momento”, relató.

Andrea Noceti sostuvo que su reacción fue responderle: “‘Pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí’, me acuerdo que le dije algo así”.

Este hombre ha salido, yo no sé en qué momento pasó todo porque yo entré en shock, y recuerdo que me dijo María José Martínez, que estábamos grabando en ese momento juntas, que Rolando Tarajano (otro actor) le alcanzó a agarrar un poco el brazo, pero igual me dio el puño (en la cara)

Andrea Noceti lamentó que en ese momento “no hubo mucho apoyo ni de la programadora ni de mucha gente”.

En este video puede revivir la entrevista a Andrea Noceti.