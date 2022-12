Demandan a Jim Carrey por supuesta participación en la muerte de su novia

El conocido actor estadounidense Jim Carrey fue demandado este lunes por haber suministrado presuntamente, con un nombre falso, drogas a su novia, que murió de sobredosis el año pasado, y por intentar ocultar después su implicación.

De acuerdo con la demanda, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles por Mark Burton, esposo separado de la exnovia de Carrey, Cathriona White, el actor "usó su inmensa riqueza y posición de fama" para obtener opiáceos para White.

Burton asegura que el actor compraba drogas con el nombre de 'Arthur King', y luego "dio pasos para ocultar y confundir su implicación y culpabilidad" tras la muerte de White.

No fue posible contactar con el representante de Carrey para que hiciera comentarios al respecto.

En la demanda se dice que Carrey estaba obsesionado con controlar y manipular a la mujer, de 30 años, con quien tenía una relación intermitente desde 2012; y que podía controlar cámaras de videovigilancia en una casa de Los Ángeles en la que White se quedaba en algunas ocasiones.

El actor y su asistente estaban presuntamente al tanto de que White no salió de la casa en más de un día en septiembre, cuando murió, pero no actuaron.

Informaciones de la prensa en el momento de la muerte de White decían que Carrey y ella habían roto unos días antes.

Ese día, White envió un críptico mensaje en su cuenta de Twitter que decía: "Estoy desactivando mi Twitter, espero haber sido una luz para mis personas más cercanas y queridas".

Según el juzgado de instrucción, White se quitó la vida con una sobredosis de una cantidad letal de medicamentos recetados.

La demanda afirma que los tres botes de pastillas que se encontraron junto al cuerpo estaban a nombre de 'Arthur King'.