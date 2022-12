Demi Lovato anuncia que iniciará nueva gira mundial por Estados Unidos

Las entradas en Estados Unidos y Canadá saldrán a la venta el próximo 6 de junio, indicaron los organizadores de la gira en un comunicado.

Lovato estará acompañada en estas presentaciones por la cantante Christina Perri y la banda MKTO, que serán los responsables de abrir los conciertos.

La gira llevará a la exestrella de Disney a Raleigh (Carolina del Norte), San Diego (California), San Antonio (Texas), Chicago (Illinois), Denver (CO), Seattle (Washington) y las ciudades canadienses de Montreal, Calgary y Edmonton, entre otras.

Newark (Nueva Jersey) será la ciudad que acoja el último concierto en norteamérica de este tour de la cantante, que ha publicado cuatro discos de estudio, el último de los cuales "Demi" (2013), alcanzó el tercer puesto en la lista Billboard 200.

La cantante de Alburquerque cierra estos días su actual gira, "The neon lights tour", que le ha llevado recientemente a México y que concluirá en Londres el próximo 1 de junio.

Los organizadores de la nueva gira no han informado todavía de las fechas de los conciertos fuera de Norteamérica.