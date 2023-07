Demi Lovato habla de las secuelas que sufrió tras sobredosis del 2018

Demi Lovato se está abriendo como nunca antes sobre la sobredosis que tuvo en 2018, cuando tenía 26 años. Durante una entrevista en un famoso podcast, la cantante dijo que a causa del suceso sufre secuelas de salud como discapacidad visual y auditiva. Además, señala que no se siente arrepentida de lo que le ha sucedido durante su vida.

En el podcast Andy Cohen Live, de SiriusXM, la cantante compartió cómo vive su vida con poco o nada de arrepentimiento. "No cambiaría mi camino porque no me arrepiento, desearía que alguien me hubiera dicho que soy hermosa, porque realmente no lo creía. [...] Lo más cercano de arrepentimiento es cuando tuve la sobredosis", afirmó.

Aunque Demi dice que hoy se siente en un lugar mejor, ella aún padece de los impactos de su sobredosis. Mencionó que, además de la discapacidad visual y auditiva, el suceso le dejó otras secuelas de salud física, como tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía.



"Hasta el día de hoy, la discapacidad que tengo es un recordatorio diario y constante para permanecer en el camino indicado, porque no quiero que vuelva a suceder lo de la sobredosis", sostuvo Demi Lovato.

La exestrella de Disney también dio detalles de lo que padece con su discapacidad: "Cada vez que miro algo tengo puntos ciegos en mi visión".

A pesar de las cosas que ha vivido, Demi Lovato es inspiración para otras estrellas del espectáculo, pues en marzo de este año, Paris Hilton, durante el lanzamiento de su libro 'Paris: The Memoir', afirmó que "Demi es un ejemplo de valentía y superación. Ella ha atravesado tanto en su vida personal, que su lucha constante es de admirar".



Se viene una colaboración con Slash de Guns N’ Roses

Con Slash, el legendario guitarrista de Guns N’ Roses, Demi Lovato presentó 'Sorry Not Sorry' en una versión roquera. Este tema es un adelanto de su próximo álbum REVAMPED, que contendrá nuevas versiones de sus canciones más exitosas y que se lanzará el 15 de septiembre.

Lovato confesó que es admiradora de Slash desde hace años y que es un privilegio contar con una leyenda como él en la versión rock de ‘Sorry not Sorry’. “Slash es un artista emblemático que me ha inspirado mucho”, sostuvo en entrevista con Andy Cohen.

Se refirió a su nuevo álbum diciendo: “REVAMPED es mi forma de agradecer a las canciones que más conectaron con mis fans y que fueron clave en mi carrera, dándoles un nuevo y sorprendente aire. Este proyecto ha sido una experiencia increíblemente divertida y me ha permitido mostrar mi amor por la música rock de otra manera, me ha hecho sentir más cercana a mi música anterior por ello. ¡Estoy ansiosa por que todos escuchen más!”.