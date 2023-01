Demi Lovato rompió su silencio y habló de su hospitalización por sobredosis de heroína

La cantante agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su familia y seguidores. Además, aseguró que seguirá “luchando” por alejarse de las adicciones.

Demi se refirió a lo sucedido por medio de un emotivo mensaje que publicó a través de su cuenta de Instagram.

“Siempre he sido transparente acerca de mis problemas de adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho”, escribió en la carta.

“Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Con mis fans estoy eternamente agradecida por todo lo que me aman y apoyaron a lo largo de la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil. Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo el tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta a todos ustedes”, añadió.

Asimismo, Demi puntualizó que “ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que ya estoy del otro lado. Seguiré luchando”.



