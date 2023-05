Denuncian a Giovanny Ayala por joven que habría intentado quitarse la vida al escuchar sus canciones

El cantante de música popular Giovanny Ayala se ha visto envuelto en una controversial situación, pues fue denunciado ante la Fiscalía tras el intento de suicidio de una joven que arremetió contra sí misma mientras escuchaba las canciones del artista.

El cantante de 47 años expuso lo ocurrido por medio de sus redes sociales.

“Absurdo sí es. Fui notificado para una cita en la Fiscalía General de la Nación, aquí en mi tierra. Fui y me topo con la sorpresa de que no, lo que pasa es que fui demandado porque una señora estaba indignada porque su hija se tomó un pocotón de pastas escuchando mi música”, mencionó el llanero.

Asimismo, Giovanny Ayala señaló que la joven atravesaba por una ‘tusa’ amorosa y, al escuchar las tonadas del cantante “se puso en una depresión impresionante".

"Y se tomó un frasco de pastillas no sé de qué, pero que yo era el culpable directamente y que tenía que responder por eso. Que solamente escuchaba esa música para ‘desentusarse’”, sostuvo.

Para concluir, el intérprete de ‘Hace frío aquí en la cima’ expresó que su abogado ya está al tanto de la situación y realiza las acciones pertinentes al caso.

Entretanto, los internautas y fanáticos del llanero criticaron y desaprobaron el papel del ente investigador en estos tipos de procesos.

“La Fiscalía se preste para estas vainas, habiendo tanta gente necesitando de verdad justicia”, “Me parece ridículo que el juzgado haya recibido eso”, “El colmo”, dijeron algunos.

Giovanny Ayala no atravesaría por el mejor momento, pues, el pasado 3 de mayo, el artista denunció haber sido víctima de robo en medio de su viaje a París.

Imágenes compartidas por el intérprete de ‘De rodillas te pido’ mostraron que este habría ingresado a un establecimiento comercial y cuando salió del lugar se percató de que a su bicicleta le faltaba la rueda trasera.

“No, qué inseguridad aquí en París, pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y, vea, me robaron la llanta”, mencionó el cantante.

Además, Giovanny Ayala contó que tuvo que buscar una alternativa para desplazarse en la denominada Ciudad del Amor.

“Me tocará coger Uber porque qué más”, concluyó el artista en el metraje.