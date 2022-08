Denuncian que escoltas de Epa Colombia habrían intimidado con sus armas a clientes de un restaurante

Una usuaria en Twitter, identificada como Valentina Pérez, hizo una denuncia pública en las últimas horas en la que indica que los escoltas de la influenciadora Epa Colombia los amenazaron a ella y su familia con sus pistolas, mientras hacían una fila en el autoservicio de un reconocido restaurante de comida rápida, en el occidente de Bogotá.



De acuerdo con la denuncia, los escoltas de Daneidy Barrera los habrían intimidado con el objetivo de colarse en la fila del autoservicio.

“Nunca en mi vida había sentido tanta impotencia, inseguridad y miedo como hoy mientras hacíamos fila para entrar al ‘automac’ de Salitre, una camioneta se coló con ayuda de sus dos escoltas que mostraron sus armas como amenaza, para darles paso”, afirmó Valentina Pérez.

Valentina también indicó que fue su madre quien confrontó a los dos hombres armados y se dio cuenta que en la camioneta que estaban protegiendo se encontraba Epa Colombia.

En un video publicado por la misma usuaria se puede observar a dos hombres con cascos y con pistolas en sus cinturas. Un empleado del restaurante salió a explicarle a los individuos que debían cumplir con el reglamento del establecimiento. No obstante, cuando los escoltas procedían a salir del lugar, se pueden escuchar disparos de fondo.

Adicionalmente, Pérez afirmó que los agentes de Policía que llegaron al lugar le solicitaron hacer la respectiva denuncia ante la Fiscalía General, “ya que ese tipo de escenas era recurrentes con este personaje en el sector de Salitre, en donde está acostumbrada a pasar por encima de la gente con la ayuda de sus esquema de seguridad".

Este fue el video del día viernes 29 de Julio en el @McDonaldsCol de salitre tras haber sido amenzados por los escoltas de @iEpaOficial con un arma para entrar sin hacer fila al automc, y tras ser sacados por los trabajadores de @CityParkingsas se puede oír como disparan al aire pic.twitter.com/ukHHee4dhp — valentina Pérez (@titinapb) August 1, 2022

¿Qué respondió Epa Colombia?

Entre tanto, Daneidy Barrera salió en defensa suya y también de sus escoltas, afirmando que ella nunca se coló en la fila del restaurante.

“Es mentira, esa nena estaba borracha, es una grosera, ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda, graba y edita a su estilo, pero no, yo soy superhumilde y ni siquiera el dinero me ha afectado”, expresó Epa Colombia por medio de historias en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la empresaria bogotana invitó a la persona que hizo la denuncia a que publique el video completo de lo que ocurrió y pidió respeto para ella y sus escoltas.



“Amiga, ella por qué no sube el video completo. Señora que trabaja en el Gobierno, suba el video completo porque la gente me está tratando mal”, añadió Barrera.

Epa Colombia dio su versión de los hechos y dijo que una mujer junto con su esposo se acercó a la ventana de su camioneta y le indicaron que sus guardaespaldas habían intimidado a su hija, pero señaló que ellos estaban cumpliendo su función de protegerla.

“Yo soy una mujer humilde, empresaria, trabajadora que salió adelante. Supergrosera, me dice que me va a boletear y que va a acabar conmigo. Amiga, es tan duro juzgar a la gente, yo no lo hice, te lo juro”, afirmó la influenciadora.