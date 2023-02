Deportistas que inspiran la serie ‘Los Medallistas’ aseguran que “va a quedar en la retina de todos”

Los deportistas olímpicos que inspiraron la serie ‘Los Medallistas’ , que se estrenará en el Canal Caracol , están orgullosos de que su historia sea conocida por los colombianos. Un camino nada fácil que ahora reviven con emoción.

“Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida tenemos una historia muy marcada, que fue fuerte, momentos felices, alegres, de risas y de llantos, esa es mi historia”, señala Íngrit Valencia, medallista olímpica colombiana.

La judoca Yuri Alvear, la boxeadora Íngrit Valencia y el taekwondista Óscar Muñoz lo saben. Ellos tienen en común que ubicaron el nombre de Colombia en un punto alto a nivel deportivo y compartieron momentos de gloria, pero también se enfrentaron a muchos desafíos.

“Hubo muchos obstáculos que en algún momento me hicieron tomar la decisión de ‘colgar los guantes’, como decimos en mi deporte, de no seguir más, pero creo que este mundo no está hecho para la gente que se rinde, sino para la gente que quiere salir adelante día a día”, afirma Valencia.

En ‘Los Medallistas’ se conocerán algunas de las situaciones por las que tuvieron que pasar estos atletas para convertirse en héroes olímpicos.

“Nada es fácil ni gratis en esta vida y que hay que trabajar por ello y, de hecho, viendo el capítulo me identificó mucho, hasta se me salió una lágrima de recordar de dónde vengo y todo lo que he conseguido”, sostuvo Óscar Muñoz, medallista olímpico colombiano.

‘Los Medallistas’ es una serie que llega con mensajes claros.

“La perseverancia, porque yo vengo de lo más bajo, pero gracias a la disciplina y al esfuerzo que tuve cada día lo he logrado”, apuntó Muñoz.

“Que los momentos difíciles hay que dejarlos atrás, el pasado se pisa y se sigue, y si uno se cae, se para, se limpia y sigue. Y creo que esto va a quedar en la retina de todos”, agregó Valencia.

De ‘Los Medallistas’ se hablará mucho en Colombia desde el próximo miércoles, 8 de febrero de 2023, después de ‘Los Briceño’.