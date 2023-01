¿Desafinaron? Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores cantando en una piscina con Manuel Medrano

Los dos artistas entonaron la recordada canción de Vicente Fernández ‘Perdón’, pero recibieron las críticas de sus fanáticos.

Pipe Bueno, cantante de música popular nacido en Santiago Cali, no deja de sorprender a sus fanáticos en las redes sociales.

Esta vez lo hizo con un video, en el que aparece al lado del también interprete, Manuel Medrano, interpretando, a dúo, una canción de Vicente Fernández.

El metraje fue subido al Instagram de Pipe con el mensaje “que viva la música y los buenos amigos”.



Tras la publicación, varios fueron los seguidores del artista caleño que le hablaron de su afinación durante su interpretación.

@Ariannmusic comentó: “El agua te bajó un poco la afinación”. @Jessica_mazuera dijo: “No sé de música, pero creo que quieren subir su voz a una nota en falso que no es de su color de voz y se desafinan”.

Asimismo, varios fanáticos más no se fijaron en la entonación de los cantantes, solamente mostraron su apoyo.

@Gregorioromero771 dijo: “Lo importante es disfrutar el momento. Mientras lo disfruten, la afinación no importa. @Gerital_gonzalez comentó: “¿Qué es esto tan bueno?”.

Con afinación o sin ella, Pipe Bueno demuestra que cualquier momento es valioso para disfrutar y más si se encuentra en compañía de buenos amigos.