¿Listo para el Desafío The Box 2? Estos consejos de Paola y Galo le pueden interesar

Para las personas que quieran hacer parte del Desafío The Box 2 , Paola y Galo, ganadores de la última versión del reality, compartieron varias estrategias que los ayudarán a integrar el selecto grupo de superhumanos que hará vibrar próximamente a toda Colombia .

Más allá de la preparación física, hay varios aspectos preponderantes que se deben tener en cuenta.

“No soy futbolista, pero alguna vez jugué. No soy basquetbolista, pero alguna vez lo hice. Todo eso lo llegué a vivir en el desafío. Había pruebas de encestar balones, cosas que a lo largo de la niñez uno entrena”, comentó Paola, ganadora de El Desafío The Box.

Galo, el otro vencedor de la competencia, aseguró que las horas en el gimnasio no lo son todo.

“Hay personas que le dicen a uno que va a darle duro al gimnasio o a la natación y es importante, pero también lo son esas habilidades con las que uno va creciendo, las que uno va reuniendo”, expuso.

Participar en el Desafío The Box 2 es un sueño para muchos deportistas de alto rendimiento, pero también lo es para las personas del común que buscan retos.

“Sales siendo un ser humano totalmente distinto. Te llevan al límite. En la vida cotidiana no podrías vivir ese tipo de cosas”, recalcó Paola.

Recuerde que hasta el 31 de agosto estará abierta la convocatoria para integrar el próximo grupo de hombres y mujeres que vivirán una nueva experiencia en el Desafío The Box 2. Aquí todos los detalles.