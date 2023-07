Desafío The Box: ¿cuánto dinero se llevaron Aleja y Sensei, ganadores de la competencia?

El Desafío The Box llegó a su final. Sensei, oriundo de Pereira, y Aleja, de Bogotá, fueron los vencedores de la competencia. Además de poner su nombre en la copa, los triunfadores se llevaron un premio de 400 millones de pesos.



Durante la emisión del capítulo final, se vivieron diferentes escenarios en los que otros participantes, ya eliminados, pudieron obtener grandes recompensas. Así fue el caso de Matheus y La Flaca, quienes se llevaron una motocicleta a casa.

Asimismo, Yan, oriundo de Páez, Cauca, ganó una moto luego de ser elegido por los televidentes como el participante favorito de esta temporada.

¿Qué harán con el premio, Aleja y Sensei, ganadores del Desafío The Box?

Los ganadores comentaron cuánto dinero acumularon durante la competencia y qué planes tienen ahora que ganaron los 400 millones de pesos.

Aleja, del equipo Omega y que sorprendió a los espectadores con su destreza al ganarle a competidoras que eran consideradas más fuertes, reveló que de la competencia le quedaron 8 millones de pesos, más los 400 que obtuvo por la victoria. Con este dinero planea pagar algunas deudas y seguir construyendo la casa de su abuela, como también invertir en su emprendimiento que es Olympia Sport.

Publicidad

Por su parte, Sensei, capitán del equipo Alpha, aseguró que invertirá el capital obtenido pensando en el futuro: "Quiero pagar algunas deudas, y por supuesto invertir en finca raíz, mi gimnasio y viajar en familia".



Los ganadores del Desafío The Box 2023 compartieron qué viene ahora tras la finalización del programa. "Mi plan es seguir con mis estudios en Administración ambiental", recalcó Aleja.

Entretanto, Sensei destacó lo siguiente: "Tengo en mente muchos proyectos grandes en el deporte, quiero apoyar también a muchos deportistas que no han podido salir adelante. Además, quiero que el OCR, que es lo que practico, sea más conocido en Colombia", dijo.

Ambos participantes animaron a las personas que desean concursar en el programa, motivándolos sin importar los obstáculos: "Les puedo decir que nunca se rindan, que se inscriban sin pensarlo tanto. Yo llevaba 7 años tratando de hacer parte de esta experiencia. ¡Persistir, insistir y nunca desistir!", concluyeron.

Publicidad