Desafío The Box: por decisión de La Flaca, Daniela se convierte en la nueva sentenciada a muerte

En la emisión de viernes, 12 de mayo de 2023, del Desafío The Box, programa de Caracol Televisión , los equipos Alfa, Beta y Gamma se enfrentaron en un nuevo desafío de sentencia y hambre.

Durante la prueba, los equipos demostraron un gran desempeño, estando a diferencias muy bajas de ocupar el primer lugar.

El equipo naranja obtuvo el primer puesto, por lo que fueron beneficiados y pudieron conservar toda la alimentación, como también decidir a quién poner el chaleco de sentencia.

Por otra parte, el equipo morado terminó en segundo lugar, obteniendo como recompensa hortalizas para alimentarse. Mientras que, el equipo azul resultó sin ganancia alguna.

En medio de la sentencia por parte de Gamma, La Flaca, quien resultó con el chaleco tras el incidente que ocurrió con su excompañero Yan en el Cubo, tomó la decisión de condenar a Daniela, integrante de Alpha, pues la considera como una de las competidoras más fuertes.

El hecho no pasó desapercibido por los espectadores del programa, quienes dejaron jocosos memes en las redes sociales.

Vea los memes de este nuevo capítulo del Desafío The Box aquí:

Daniela viendo que la quieren poner a competir contra la Flaca, Cifuentes y Juli#DesafioTheBox3 #DesafioTheBox pic.twitter.com/oeP1OBv6vW — ɴ ɪ ɢ ɢ ⚡ (@Niggxd) May 13, 2023

Jajajaja me agrada que la flaca sepa quienes son las grande, y la queso... la otras que aplaudan #DesafioTheBox2023#DesafioTheBox3 #DesafioTheBox pic.twitter.com/IWAfxWuqmf — jurado del Desafio the Box3 (@soycoraje10) May 13, 2023

Byron se fue del Desafío The Box: quedó último en la prueba a muerte y las redes sociales lo lloran

En la emisión del pasado jueves, 11 de mayo de 2023, el Desafío The Box enfrentó en una prueba a muerte a Mateus, Escudero, Iván y Byron. Este último, que ya aquejaba un dolor en la rodilla, se despidió de sus compañeros tras perder. “Las cosas de Dios son así”, dijo antes de abandonar la competencia.

El desafío a muerte enfrentó a Mateus, Escudero, Iván y Byron. Este último, que sentía dolores en la rodilla, perdió y tuvo que decirle adiós a la competencia.

Escudero quedó en primer lugar, Mateus segundo y el último cupo para seguir en la competencia fue para Iván.

“Solo tengo muchas palabras de agradecimiento para los compañeros que realmente me conocieron. Las cosas de Dios son así, solo él sabe por qué lo hace y yo lo acepto. Me proyectaba como semifinalista, hoy no me imaginé saliendo, siempre di lo mejor de mí”, dijo Byron antes de abandonar la competencia.

El equipo Beta no ocultó su desazón al ver salir a Byron, uno de los competidores más queridos: “Se nos va una ficha clave, una persona importante. Tenemos que darle méritos a Escudero, que se ganó la continuidad. Escudero ha demostrado mucho”.

No obstante, la desazón en Beta aumentó tras confirmar las sospechas de que Escudero quiere abandonar la competencia.

“Aquí preferían que saliera yo. Cuando yo gané, nadie se lo esperaba. Yo prefiero que me digan en la cara las cosas a que hagan especulaciones. Yo ya me demostré a mí mismo que soy fuerte”, dijo Escudero.

