Desde Antología hasta el tema con Bizarrap: las canciones de Shakira sobre desamor

El reciente lanzamiento de Shakira y Bizarrap, con frases en las que la barranquillera haría referencia al papá de sus hijos, Gerard Piqué, y su nueva novia Clara Chía, hizo recordar otras ocasiones en los que la artista ha hablado del desamor.



Aunque la mayoría de relaciones de Shakira han sido largas, los temas que han dejado sus separaciones son destacados a nivel mundial.

Y justamente, luego del lanzamiento de la Sesión #53, en redes sociales no tardaron en recordar las más destacadas.

La primera de las canciones de Shakira que salió a relucir fue 'Antología', lanzada en 1995. Este tema habría sido dedicado a Óscar Ulloa, su primer novio, con quien estuvo cerca de cuatro años.

“Pero olvidaste una final instrucción y es que no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa, me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a remplazar palabras por miradas… y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdoné tus equivocaciones”, es una de las más sonadas líneas del éxito ‘Antología'.



Otra que da qué hablar es la canción ‘Te aviso, te anuncio’, de 1998. “Ay te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de ti vacunada, a prueba de patadas. Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre cuiden de ti”.

También está ‘Si te vas’, del mismo año: “Si te vas, si te vas y me cambias…por esa bruja, pedazo de cuero no vuelvas nunca más, que no estaré aquí”.

Entre otras, están ‘La Tortura’, que hizo junto a Alejandro Sanz en 2005; ‘No’, que es del mismo año; ‘Antes de las seis’, de 2010. Más recientemente, en la que algunos seguidores han llamado una trilogía para Piqué, están: 'Te felicito', 'Monotonía' y la sesión #53 de Shakira y Bizarrap.