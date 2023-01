Desnudo de Lucy Vives, hija de Carlos Vives, causa polémica por “delgadez extrema”

La hija mayor del samario posó para el lente de un “encantador hombre”, pero su belleza no se robó las miradas sino como “sus costillas se marcan en su piel”.

“Anoche casi me asomó en mi sueño, me perdí el hermoso abrazo de la desnudez. Un hombre encantador con una polaroid en Nueva York me recordó ayer mi primer día jugando con la película en Nueva York, con nada más que piel para ofrecer”, escribió la modelo, de 22 años, en la publicación que compartió en Instagram.



Esta no es la primera vez que Lucy da que hablar, pues a finales de 2017 hizo un desnudo integral para la portada de la revista Maxim.



Advertisement