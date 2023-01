Despeinada y sin pestañina: Melina Ramírez decidió mostrarse como desde hace tiempo le habían pedido

La presentadora vallecaucana difundió una fotografía que sorprendió a miles de sus seguidores. ¿Bella como siempre?

"Me han pedido mucho y desde hace tiempo ésta foto, entonces aquí está, por si quieren criticar", escribió Melina Ramírez junto a imagen que publicó en la noche del jueves y en la que se le ve despeinada y sin pestañina.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos admiraron la belleza de la caleña, así, con poco maquillaje, e incluso opinaron que no había forma en la que ella no pudiera verse hermosa.

"Les voy a explicar como soy en un día normal... salgo así a la calle, con bloqueador solar de esos que tienen un poco de color, algo de rubor y labial que ese jamás me puede faltar, así sea para mover el carro", añadió la modelo y presentadora.



La famosa de 28 años expresó, además, que no se había pintado las cejas, ni tampoco tenía delineador. Resaltó que sus pestañas eran largas y sus cejas gruesas. "Tengo ojeras todo el tiempo, estoy despeinada por lo general y uso tenis únicamente", afirmó.

Asimismo, Melina dijo que para trabajar en fotos, videos, televisión y eventos es que debe arreglarse un poco. Pero, aseguró "que es de lo bonito de ser mujer, poder cambiar y verse diferente".

Para la vallecaucana, lo manifestó también en la imagen, la belleza es más cuestión de actitud y de algo interno. Opinión con la que muchos de sus fanáticos estuvieron de acuerdo.

