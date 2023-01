¿Desplante? J Balvin saludó a Rihanna y así le respondió la ‘diosa de Barbados’

El artista no perdió la oportunidad de saludarla, pero ella le contestó friamente durante la Semana de la Moda en París.

Balvin compartió el video del momento en sus redes sociales

- "Nice to meet you" (encantado de conocerte), comienza diciéndole a ella.

- "Hi, how are you?" (Hola, ¿cómo estás?) , le responde la intérprete.

Hace unos meses, el cantante generó pólemica tras el fuerte comentario que le hizo a la intérprete: “No es una mujer para casarse, sino para pasar bueno”.