“Después de cuatro meses pude respirar”: Alexandra Restrepo habla de su recuperación del coronavirus

“El examen de COVID-19 es negativo, pero tuve secuelas respiratorias. Es como una montaña rusa, unos días arriba y otros abajo. Estos días voy en ascenso y puedo decir que después de cuatro meses pude respirar, que entra aire a mis pulmones y no me duele, me queda muy poco para estar al 100%”, aseguró Alexandra Restrepo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Restrepo agradeció las cadenas de oración y pidió a los colombianos respetar las medidas de aislamiento y cuidarse para evitar contagiarse de coronavirus.