¿Desvelada? Así se pone modelo fitness colombiana que flechó a Arturo Vidal cuando no está a su lado

Su estado lo dio a conocer antes del partido que el mediocampista chileno jugó con su selección frente a Perú por la semifinal de la Copa América en Brasil.

Por estos días, Sonia Isaza parece que no se cambia por nada, pues la relación que tendría con Arturo Vidal aparentemente sigue su curso.

La bella y voluptuosa modelo fitness colombiana no solo viajó a Brasil para ver al jugador del Barcelona de España participando en la Copa América 2019, sino compartir con él y mandarle "besitos", lo cual ha sido evidenciado a través de sus redes sociales.

Después de algunas fotos y mensajes, que el mismo jugador incluso ha llegado a replicar en su propia cuenta de Instagram, la pereirana radicada en Cali compartió una imagen más en la que refleja cómo se pone cuando no está junto al ‘Rey Arturo’.

La imagen fue compartida un día antes que Chile se enfrentara a Perú por la semifinal de la Copa América, partido que la selección de Vidal perdió 3-0 en la noche del pasado míercoles 3 de julio.

Y aunque tras la derrota solo queda seguir adelante, seguramente el ‘Rey Arturo’ encontrará algo de consuelo en la despampanante mujer que, por estos días, andaría desvelada.



