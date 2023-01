Detalles de la luna de miel de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry contados por ellos mismos

Durante 20 días estuvieron en la Polinesia Francesa disfrutando de espectaculares paisajes. Cuentan que vivieron un momento “crítico”.

Los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, que contrajeron matrimonio en el mes de febrero , les contaron a sus seguidores en Instagram que aunque inicialmente pensaban ir a Tailandia, Camboya y Bali cambiaron el rumbo por las noticias que empezaban a llegar de Asia sobre el coronavirus. Tan solo una semana antes de la boda se decidieron por la Polinesia Francesa.

Al llegar a su destino, dicen, disfrutaron del paisaje, de la comida típica y el buceo, pero muy pronto se quedaron sin planes por lo que aprovecharon el tiempo para ver series juntos, ya que por los compromisos laborarles no suelen hacerlo estando en casa.

Lo que más llamó la atención en el video fue el momento en que contaron una de las principales anécdotas que les dejó el viaje.

“Me da risa ahora, pero no me dio risa en el momento. Un día me puse a llorar muy fuerte en la luna de miel. Faltaban como dos días para irnos cuando empezó una tormenta de viento muy, muy fuerte. Camilo se inspiró, empezó a tocar algo en la guitarra y no sé qué movió en mí que empecé a llorar y llorar. Fue una noche de llanto y decía: yo sé que mi mamá sí sabría qué hacer en esta situación”, cuenta Evaluna Montaner.

Tras este relato, Camilo se sinceró y explicó por qué para él fue uno de los momentos más importantes de la luna de miel.

“Nunca habíamos vivido juntos. Cambió absolutamente todo, nada es igual. Por primera vez en la vida estábamos sintiendo que si hay algo que hacer, y no lo hace ella o no la hago yo, no se hace. Si no sabemos qué hacer llamo a mi mamá o a Marlene (su suegra)”, pero estando los dos nos tocó enfrentarlo, dijo el intérprete de canciones como Tutu y No te vayas.

