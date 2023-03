Detalles del accidente de Paola Santos que le quemó la mitad de su cuerpo: “Lloré cada parte”

La modelo y mercaderista santandereana Paola Santos Alarcón, que participó en 2018 en el estreno de la nueva versión del Desafío Super Humanos, contó al programa La Red, de Caracol Televisión, la historia del accidente que le marcó la vida, luego de que una chimenea le quemara su cuerpo y rostro.



Le puede interesar: Murió Ana Piñeres Angarita, productora de cine y televisión

En su entrevista con el programa, la exparticipante de El Desafío dijo que durante las remodelaciones que hizo en su apartamento, hace un año, decidió incluir una chimenea eléctrica, sin saber lo que pasaría al momento de estrenarla. El día que decidió usarla, siguió al pie de la letra las instrucciones que aparecían en la guía, pero al momento de encenderla, en lugar de subir la llama, la chimenea disparó el fuego directamente hacia ella.

Paola Santos recuerda que lo primero que se le prendió fue su cabello y, aunque tuvo una reacción inmediata para quitarse las prendas que tenía puestas, la ropa se le quedaba pegada en la piel, producto de las quemaduras. En ese momento pidió ayuda a su hija para apagar el fuego y salió corriendo a la ducha para echarse agua fría.

“Tenía mucho miedo en ese momento porque estaba la niña, el apartamento se me estaba prendiendo, entonces yo no sabía qué hacer: o me salvo yo, salvo a mi hija o salvo la casa”, comentó. La modelo fue traslada con una sábana hacia un centro asistencial en Medellín, donde tuvo que ser hospitalizada y sometida a diversos procesos quirúrgicos.

Paola Santos expresó la angustia que sintió en el hospital cuando escuchaba los murmullos en el pasillo sobre la gravedad de su estado: “Ay, pobrecita. Mirá como quedó”. Fue ahí cuando sintió que perdió el conocimiento y se sumergió en el dolor, provocado por la gravedad de sus heridas: “Yo decía: ya no puedo más, no aguanto más dolor, déjenme morir”.



La modelo tuvo que ser sometida a tres cirugías antes de ser dada de alta, la primera consistía en retirar la piel quemada: “Yo estaba muy grave, me tuvieron que quitar la piel mala”, relata. En este primer paso sufrió de anemia, debido a la cantidad de sangre que se pierde en el proceso, por lo que sus familiares armaron su propio banco de sangre.

Publicidad

Posteriormente se le hicieron unos injertos en la piel, pegándola con grapas: “A mí me injertaron mi brazo, mi pierna y mi abdomen. ¿Y de dónde sacan ese injerto?, de tu propio cuerpo. A las piernas y brazos, incluso las partes que tienes más sanas le hacen como un raspado para armar los injertos, pero ahí viene lo otro, que peguen, entonces los injertos se pegan con grapas y son grapas en todo tu cuerpo”, señaló en La Red.

Finalmente, Paola Santos llegó a la parte que describió como la más dolorosa del procedimiento: la destapada. Paola Santos confesó que lo más difícil fue la aceptación, ya que solo pensaba en los comentarios que escuchaba e imaginaba que había quedado “como un monstruo”. “Lloré cada parte de mi cuerpo. Cada parte que me destapaban para mí era una tragedia”, añadió.

Sin embargo, la superhumana declaró que ahora se ve al espejo con ojos de amor y agradecimiento: “Yo sé que en dos años mi cuerpo va a estar sin marcas rojas. Voy a tener cicatrices, pero son cicatrices que me enseñaron”, puntualizó.