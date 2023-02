‘Detrás de ti’, nuevo tema de Alejandro Santamaría con el que muchos se identificarán

Alejandro Santamaría lanzó en todas las plataformas ‘Detrás de ti’. Fue la canción que sus seguidores escogieron entre los temas que el artista compartió en redes.

La canción contó con la producción de Juan Pablo Isaza, Nicolás González y Pablo Benito de ‘Mapache’ e Ily Wonder. Los compositores son Alejandro Santamaría, Juan Pablo Isaza (integrante de Morat), Nicolás González y Pablo Benito Revollo.

Alejandro Santamaría destacó la conexión que tienen muchos con esta canción: “Todos hemos tenido alguien que nos interesa mucho, que stalkeamos por redes y que sin explicación alguna no dejamos de pensar viendo en qué momento se puede dar alguna oportunidad de tener algo más”.

Letra de ‘Detrás de ti’

Como es que te apareces de repente a quitarme la respiración

Tus ojos siempre llegan a mi mente sin excusa y sin invitación

Cómo fui a enredarme en tu pelo cuando te volviste en mi adicción

Otro par de tragos con hielo comprueban que yo

Yo que nunca te busqué porque ahora voy detrás de ti, detrás de ti, tú no lo ves

Tu cuerpo, mi vida, me tiene loco y no sé

Por qué, por qué la química falló la siento yo y tú no lo ves

Tu cuerpo, mi vida ,me tiene loco y no sé

Cómo fui a enredarme en tu pelo cuando te volviste en mi adicción

Publicidad

Otro par de tragos con hielo comprueban que yo, no sé

Cómo enseñarle a mi boca a esperarte

Cómo olvidar cuando te conocí

Cómo obligar a un beso no buscarte

Cómo ignorar que te sigo y no me sigues

Que mi corazón te persigue

Yo me la paso metido entre tus fotos

Viendo que emoji es que te boto

Sólo pa’ que mires, sólo para que tú me mires

Yo me la paso metido entre tus fotos

Por eso es que me desenfoco y no te busqué

Porque ahora voy detrás de ti, detrás de ti, tú no lo ves

Tu cuerpo, mi vida, me tiene loco y no sé

Por qué, por qué la química falló, la siento yo y tú no lo ves

Tu cuerpo, mi vida ,me tiene loco y no sé

Cómo fui a enredarme en tu pelo cuando te volviste en mi adicción

Otro par de tragos con hielo comprueban que yo no sé

Cómo fui a enredarme en tu pelo cuando te volviste en mi adicción

Otro par de tragos con hielo comprueban que yo no sé

Comprueban que yo no sé

Vea aquí el video de la canción ‘Detrás de ti’, de Alejandro Santamaría: