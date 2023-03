Día a día, programa de Caracol Televisión, estrena presentador: ¿de quién se trata?

Sin duda, Día a día es uno de los programas favoritos de los colombianos. Con 20 años al aire, este matutino le ha sacado risas y hasta lágrimas a varios televidentes.

Tras finalizar La Descarga, Carlos Calero regresó al programa. Sin embargo, la presencia de un nuevo presentador dejó atónito a más de uno.

Y es que junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero llega Jhovanoty, quien al parecer le pondrá una pizca de humor al programa mañanero de Caracol Televisión.

“Llegó un nuevo integrante a nuestra familia Día a día. Es Jhovanoty”, se puede leer en una publicación del programa en Instagram.

El también comediante expresó lo feliz que se siente de ser parte del matutino.

"Me siento muy honrado por parte de los televidentes de Día a día, de recibirme de la manera como me han recibido y de los compañeros acá. Simplemente, quiero que me manden muy buena energía porque estoy muy nerviosito. Estoy muy emocionado, con poco humor, pero muchas expectativas, estoy cumpliendo un sueño, escalando en mi carrera", dijo.

Y agregó: "Es un motivo más para exigirme a mí mismo, para retarme, muchas veces uno está muy feliz, contento en otras partes, pero es necesario exigirse y ojalá contando con el apoyo de ustedes".



¿Quién es Jhovanoty, el nuevo presentador de Día a día?

Aunque es conocido en la industria como Jhovanoty, su nombre es Geovani Ramírez y es uno de los humoristas más reconocidos de Colombia. Nació en Suaza, Huila, pero creció en Neiva.

Jhovanoty fue payaso y, por supuesto, imitador. Su primera aparición en la televisión fue interpretando a Carlitos en la serie infantil Aventuras en pañales. No obstante, su paso por Sábados felices fue lo que lo hizo ganar reconocimiento.

La llegada de Jhovanoty a Día a día cayó muy bien a seguidores del programa: “Muchos éxitos, te irá superbién”, “ahora sí mejoró el programa”, "muy chévere que estés en el programa” y “se arreglaron las mañanas” fueron algunas reacciones en redes sociales.

