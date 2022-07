¿Diana Celis confirmó infidelidad de Epa Colombia?

Diana Celis y Epa Colombia siguen dando de qué hablar en las redes sociales, pues no paran las indirectas de la futbolista a la empresaria de keratinas. En una de las más recientes historias de Instagram, la joven deportista habría confirmado que Daneidy Barrera le fue infiel.



Y es que Diana Celis compartió un video en el que aparecía junto a un antílope y bromeó diciendo que el tamaño de los cuernos del animal eran casi el mismo de 'los cachos' que le pusieron.

"Vea, parce, que estos son los antílopes, los segundos antílopes más grandes del mundo. 'Hey, mi amigo, meros cuernos los que usted tiene, ¿no, mi hermano?, como los que me pusieron a mí jajajaja. Ya estamos bien, mi hermano, ya estamos bien, ¿cierto?", afirmó Diana Celis.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. La publicación recibió comentarios como "Se nota que ya la superaste", "Me gusta que puedas seguir con tu vida, dejando atrás a personas que no te valoraron" y "Más cachos que la feria de Cali".