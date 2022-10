Diana Celis dio contundente mensaje a Epa Colombia: "Tú me fallaste, no fui yo, así que respeta"

"Tú me fallaste, no fui yo, así que respeta a la mujer que te entregó todo durante 6 años", fue una de las frases de Diana Celis sobre las declaraciones de Epa Colombia , su expareja. La empresaria de keratinas aseguró que la futbolista le había sido infiel con una jugadora de Santa Fe.



La deportista aclaró que siempre apoyó a su ex, incluso antes de que ella tuviera éxito con su empresa. "Te di lo mejor de mí, como sé que durante un tiempo tú lo hiciste, pero siempre fui sincera. Aguanté muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenías dinero y después de que lo tuviste fui tu polo a tierra durante mucho tiempo. Duele que hables mal y digas mentiras de la persona que estuvo con Daneidy Barrera o como te decían, 'La Chama'", dijo en sus historias de Instagram.

Agregó: "Sé que no hice cosas malas con ella, sé que siempre me comporté de la mejor manera. Nunca hablé mal de ella y no lo voy a hacer, así ella quiera ponerme a mí por el piso con mentiras para que la acepten en la sociedad con su nueva pareja".



Finalmente, la jugadora le pidió respeto a la influencer: "Me pregunto ahora dónde están esas palabras: 'yo no sería nadie sin ti, tú eres mi apoyo, gracias por acompañarme siempre en las malas y las buenas. Te mereces todo porque estás conmigo desde cero'. ¿Dónde están esas palabras?".

"Te respeto y lo haré siempre, pero te pido que ahora me respetes a mí", puntualizó.