Diana Celis le salió al paso a críticas por demandar a Epa Colombia: “No me había dado nada"

La relación amorosa que mantenían la empresaria y creadora de contenido Epa Colombia y la futbolista Diana Celis sigue generando controversia.

Luego de que se hiciera público que la deportista tolimense había demandado a la influenciadora, se desataron todo tipo de reacciones en las redes sociales.

A raíz de las constantes críticas, Diana Celis emitió un contundente mensaje por medio de sus redes sociales. “Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que puse la demanda”, expresó.



De igual forma, la futbolista dejó en claro que no estaba "pidiendo de más", como muchos señalan.

“El apartamento en Bochica y las motos son mías. Eso, siendo mío, tampoco quería dármelo”, agregó.

Celis también recalcó que durante su relación contribuyó en el crecimiento de la empresaria. Asimismo, resaltó que no "tengo que publicar todo de mi vida para que ustedes hablen bien de mí".

Por último, reveló que el motivo de la demanda estuvo fundamentado en la devolución de bienes, pues Daneidy Barrera pretendía quedarse con los objetos por los que ella tanto trabajó y se esforzó.

“Yo la demandé porque ella no quería devolverme las motos, ni el apartamento, ni mis ahorros. No me juzguen, porque ustedes no saben nada de lo que hacía cuando estaba a su lado”, concluyó.