¿Diana Celis mencionó a Epa Colombia en su último tiktok?

A pesar de haber terminado su relación, los seguidores de Epa Colombia y Diana Celis no les pierden la pista por las supuestas indirectas que se lanzan la una a la otra.

Precisamente, la futbolista compartió en su cuenta de TikTok una canción jocosa sobre desamor, pero muchos notaron que le habría cambiado la letra para mencionar a su exnovia.

“Volver contigo, y ese viaje quién te lo paga, Bianca”, dice la canción que subió Diana Celis: sin embargo, para algunos se le ve de decir Epa, en vez de Bianca.

@diana.celis5 En fin la H I P O C R E S I A 🖕🏽 ♬ sonido original - músi_Tris_:'(

“Dijiste que no me querías, que yo dizque era una porquería. Tú te partes cuando me ves, en fin, la hipocresía”, remata la canción.