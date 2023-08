Diarios de la adolescencia de Amy Winehouse serán revelados por sus padres: “Es como soy”

El 14 de septiembre de 2023, la famosa cantante británica Amy Winehouse cumpliría 40 años y, para honrar esta fecha, sus padres han decidido revelar sus diarios de la adolescencia, 12 años después de su muerte.



El libro, titulado In Her Words, lo que en español significa En sus palabras, recoge los escritos de la artista a lo largo de su vida, para llenar un total de 288 páginas a color. Sin embargo, esto ha generado todo tipo de comentarios y críticas por parte de los fanáticos, que señalan que es una violación a su privacidad.

Frases como "Odio mi temperamento. A veces me pongo violenta con los que amo” o “Estoy contenta de ser diferente. Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente, es como soy” fueron escritas por Amy Winehouse y hacen parte de los archivos personales que fueron revelados por sus padres, Mitch Winehouse y Janis Seaton, al diario británico The Telegraph.

Con su letra juvenil, Amy reflexionaba sobre su carácter, el amor y la música, con íntimos fragmentos de su adolescencia y juventud.

Durante años, la cantante registró su época escolar en un álbum de recortes que actualizaba constantemente, donde mencionaba su poco gusto por la escuela y su afán por devorar películas, musicales, novelas y poesía, pues, en la casa de su abuela Cynthia, Amy Winehouse estuvo rodeada de jazz, desde composiciones de Frank Sinatra hasta de Ella Fitzgerald.

Como en cualquier diario adolescente, las páginas de Amy también estaban llenas de reflexiones sobre el amor. “A veces me pregunto si hay alguien, algún tipo por ahí que esté tan loco como yo. ¿Un buen chico con cabello oscuro, que usa gafas para leer? ¿piercings? ¡preferiblemente con acento escocés o irlandés!”, esa era su definición del chico ideal.

Ahora la controversia se despierta puesto que algunos fanáticos de Amy, una referente del jazz, los blues y el soul, tildan de oportunista el hecho de que sus padres hoy revelen sus escritos, ya que la relación, especialmente con su papá, no era buena desde que ella tenía 8 años, cuando abandonó a su mamá, y es retratado como alguien que no hizo lo suficiente por el cuidado de su hija, pues “lo que más adoraba de ella, era su dinero".