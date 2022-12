“Dicen por ahí que me estoy muriendo”: vocalista de ‘Jarabe de palo’ les canta a sus seguidores

Pau Donés hace pocos días, en una entrevista, reveló detalles sobre el cáncer de colon que lo viene afectando hace varios años y que se creía que había superado.

El artista aseguró que sus médicos le habían dado un 20% de probabilidades de sobrevivir más de cinco años.

“Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo", agregó Pau Donés. Vea la entrevista aquí: Médicos me dan un 20% de probabilidades de sobrevivir al cáncer: vocalista de ‘Jarabe de palo’

Las declaraciones del vocalista de ‘Jarabe de palo’ generaron varios rumores y malinterpretaciones donde aseguraron que el artista reconocía que estaba a punto de morir.

"No sé si me voy a salvar, pero doy la cara. En relación con si me voy a morir o no, nada. No tengo miedo a morirme. Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!", aseguró en una entrevista.

“A veces dicen, dicen, no saben lo que dicen”, entona el artista respondiendo a los rumores.

Más feliz que nunca, como lo anunció Pau Donés, ahora iniciará su gira por España y Latinoamérica, lanza su nuevo disco y publica su historia en una autobiografía: ‘50 Palos’.