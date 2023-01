Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, se retira de las cámaras por motivos de salud

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día , programa investigativo de Caracol Televisión, se retira de las cámaras debido a motivos de salud, pues el pasado lunes, 23 de enero de 2023, debió someterse a una intervención quirúrgica.

Según comentó el comunicador a través de sus redes sociales, tras regresar de un periodo de vacaciones junto a su familia empezó a sentir molestias a nivel abdominal, por lo que acudió al médico y fue allí donde le dieron la lamentable noticia.

“Hicieron una ecografía y encontraron ese sarcoma, una masita, hay que enfrentar esa masita, cuanto antes, eso es lo positivo, que me lo detectaron a tiempo”, señaló el periodista de Séptimo Día.

La intervención quirúrgica era “un poquito larga, difícil, con la intención de combatir el sarcoma".

"Y, mientras me recupero, por eso estaré un poquito ausente y por eso no me podrán ver en las pantallas de Séptimo Día”, anotó.

Seguidores y colegas del periodista le dejaron mensajes de aliento: “Tus investigaciones son mis favoritas, espero verte pronto”, “Energía positiva, ánimo”, “Bendiciones, mucha fe que todo saldrá bien".

Tras el anuncio de Diego Guauque, se siguen sumando reacciones de apoyo a su favor. Luego de su recuperación, el periodista de Séptimo Día retornará al programa para cumplir con su labor investigativa.